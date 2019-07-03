شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع ضمن محاولات عودة التداول أعلى حاجز 300$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، وانتعاش معظم العملات الرئيسية فى السوق بقيادة البتكوين ، وتحاول أسعار ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم عودة التداول أعلى الحاجز النفسي عند 300$.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:11 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 294.77$ بارتفاع قدره 3.18$ بنسبة 1.1%،حيث سعر الافتتاح عند 291.59$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 301.25$ ،وأدنى سعر عند 290.77$.

فقد الايثريوم بالأمس نسبة 0.8% ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 1.3% ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 261.38$ لكل وحدة ايثريوم .

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 19 مليار$ إلى إجمالي 329 مليار$ ،مع انتعاش معظم أسعار العملات الرئيسية فى السوق بقيادة البتكوين.

وسجلت القيمة السوقية بالأمس إجمالي 288 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 حزيران/يونيو الماضي ، بسبب تسارع عمليات التصحيح وتغطية مراكز شرائية.

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ومع انتعاش أسعار العملات الرئيسية بقيادة البتكوين مرة أخرى ، نجحت السوق الرقمية فى استعادت أكثر من 40 مليار$ فى أقل من 24 ساعة.

من ناحية أخرى أطلقت شركة "Token Card" أول تطبيق للخدمات المصرفية البديلة القائمة على "الايثريوم" فى متجر تطبيقات ISO ،يتيح التطبيق للمستخدمين تخزين الأصول الرقمية وإرسالها واستلامها من خلال محفظة ذكية.

تأسست "Token Card" ومقرها لندن فى عام 2017 ،وتهدف إلى تقديم حل مصرفي باستخدام الايثريوم ،ونجحت الشركة فى جميع تمويل بحوالي 16.7 مليون$ ، منها 12 مليون$ تم جمعها فى أول 30 دقيقة من الطرح الأول ICO.

وبطاقة Token Card هي بطاقة خصم يمكن استخدامها فى ملايين المتاجر على مستوي العام ،وتعتمد البطاقة على تكنولوجيا الايثريوم لإنشاء نظام لا مركزي للمستخدمين حيث يمكنهم التحكم بسهولة فى أصولهم الرقمية.

ويمكن للعملاء تمويل بطاقاتهم الخاصة مع السماح من محافظ العقود المتوافقة مع العملة الرقمية الايثريوم.