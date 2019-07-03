شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل التراجع قبيل بيانات الوظائف الخاصة وقطاع الخدمات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، بفعل انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى منذ أواخر 2016 ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ،وعن أداء قطاع الخدمات خلال حزيران/يونيو.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 96.66نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.73 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.87 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.1% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 96.88 نقطة.

واصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات انخفاضه يوم الأربعاء مسجلا 1.948% ، والذي يعد أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، فى ظل الاحتمالات القوية لقيام الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذا الشهر.

Advertisements

وانخفض العائد أيضا مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بفعل شكوك حول إمكانية إنهاء الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ، خاصة بعد تعليقات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن أي اتفاق تجاري مع الصين يجب أن يميل لصالح الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى تحديد الإدارة الأمريكية بفرض رسوم إضافية على منتجات بقيمة 4 مليار$ من الاتحاد الأوروبي بسبب النزاع طويل الأمد بشأن دعم الطائرات.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال حزيران/يونيو ، وعن أداء قطاع الخدمات خلال نفس الشهر،سلبية البيانات سوف توسع من خسائر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تصدر بحلول الساعة 12:15 جرينتش وظائف القطاع الخاص المتوقع 140 ألف خلال حزيران/يونيو من 27 ألف فى أيار/مايو.

وتصدر بحلول الساعة 14:00 جرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 56.1 نقطة فى حزيران/يونيو من 56.9 نقطة فى أيار/مايو.