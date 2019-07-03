الاقتصاد

الفضة تتراجع من أعلى مستوى فى أسبوع بفعل هبوط أسعار النحاس

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء من أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بفعل هبوط أسعار النحاس المستمر فى السوق العالمي ، ويكبح الخسائر تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

 

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 15.23$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.29$،وسجلت الأعلى عند 15.45$ الأعلى فى أسبوع ،والأدنى عند 15.20$.

 

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حققت أسعار الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 15.04$ للأوقية ، وبدعم تحسن مستويات الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة.

 

تراجعت أسعار النحاس يوم الأربعاء بأكثر من 0.5% ، لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي  ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار المخاوف حيال مستويات الطلب الفعلي فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم".

 

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ،مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بفعل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوى منذ أواخر 2016.

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