شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى عام بعد اختيار "كريستين لاجارد" لرئاسة البنك المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى عام ، لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، وسط معنويات مرتفعة عقب نجاح زعماء أوروبا فى الاتفاق على شغل المناصب العالية فى الاتحاد الأوروبي بعد محادثات مطولة ، ومن ضمن تلك المناصب اختيار "كريستين لاجارد" لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2018 ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد صعود قوي للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عام ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

بعد ثلاثة أيام من المحادثات الشاقة وافق زعماء أوروبا على المرشحين لشغل المناصب العليا فى الاتحاد الأوروبي للسنوات الخمس المقبلة ،ومن ضمن تلك المناصب اختيار " كريستين لاجارد" لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

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وتم اقتراح "أورسولا فون دير لاين"وزيرة الدفاع الألمانية لتحل محل رئيس المفوضة الأوروبية "جان كلود جونكر" ،وترشيح "شارل ميشيل" البلجيكي لمنصب رئيس المجلس الأوروبي ،واختيار "جوسيب بوريل" الأسباني لمنصب رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وإذا وافق البرلمان الأوروبي على هذا الترشيح ،فسوف تخلف "لاجارد" "ماريو دراغى " بعد انتهاء فترة ولايته فى نهاية تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،لتسجل مستوى قياسي جديد قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.8% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.7% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.8%.