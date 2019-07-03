شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب ذروة 6 سنوات استنادا على انخفاض عائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، لتتداول بقوة مرة أخرى أعلى 1,400$ للأونصة ،مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى ست سنوات المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع الماضي ، استنادا على انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى منذ أواخر عام 2016.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% حتى الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,425.22$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,418.21$،وسجلت أعلى مستوي 1,437.72$ ، وأدنى مستوي 1,418.07$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.5% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، وبأكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ يوم 24 حزيران/يونيو 2016 ، بفعل تسارع الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن لمخاوف بشأن التجارة العالمية.

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وسجلت أسعار الذهب يوم "الثلاثاء" من الأسبوع الماضي أعلى مستوى فى ست سنوات عند 1,438.91$ للأونصة ، قبل أن تتراجع فى مستهل تعاملات هذا الأسبوع لأدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,381.74$ بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

واصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات انخفاضه يوم الأربعاء مسجلا 1.948% ، والذي يعد أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، فى ظل الاحتمالات القوية لقيام الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس خلال هذا الشهر.

ويدعم الصعود القوي لأسعار الذهب حاليا استمرار تسارع مستويات الطلب الاستثماري على أصول الملاذات الآمنة ، خاصة مع تنامي الشكوك مجددا حيال إمكانية إنهاء الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى فتح الإدارة الأمريكية جبهة جديدة فى الحروب التجارية بعد التهديد بفرض رسوم إضافية على منتجات أوروبا بقيمة 4 مليار$.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 1.76 طن متري ،بعد زيادة كبيرة فى اليوم السابق ، لينزل الإجمالي إلى 798.44 طن متري.