شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحاول التعافي بدعم تمديد اتفاق أوبك وانخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية بسبب مخاوف الاقتصاد العالمي ، يدعم تلك المحاولات حاليا موافقة تحالف "أوبك بلس" على تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي حتى آذار/مارس 2020 ، بالإضافة إلى انخفاض المخزونات فى الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

بحلول الساعة 09:35بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.46$،وسجل أعلى مستوي 56.79$ ،وأدنى مستوي 56.07$ الأدنى منذ 20 حزيران/يونيو الماضي.

وصعد خام برنت إلى مستوي 63.00$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.88$ ،وسجل أعلى مستوي 63.04$ ،وأدنى مستوي 62.10$ الأدنى منذ 19حزيران/يونيو.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 4.6% ،وانخفضت عقود برنت بنسبة 3.7 % ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 31 أيار/مايو الماضي ، بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي.

أججت مؤشرات التصنيع السلبية فى معظم أنحاء العالم ،بالتزامن مع فتح الولايات المتحدة جبهة أخرى فى الحرب التجارية بعد التهديد بفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي ، مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.

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وتوقع بنك "باركليز" أن ينمو الطلب العالمي على النفط خلال هذا العام بأقل وتيرة له منذ عام 2011 ، بسبب التباطؤ الاقتصادي والحرب التجارية العالمية.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مع المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا المعروف بتحالف "أوبك بلس" يوم الثلاثاء على تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي لمدة تسعة أشهر أخرى حتى آذار/مارس 2020 ، بهدف دعم الأسعار وتحقيق المزيد من التوازن بالسوق.

ونفذ التحالف العالمي اتفاقا لخفض الإنتاج بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير الماضي حتى 30 حزيران/يونيو المنصرم.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 28 حزيران/يونيو، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 469.1 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 3 أيار/مايو الماضي ، فى علامة إيجابية على تحسن الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.8 مليون برميل.