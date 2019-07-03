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شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين مع ثبات حاجز 10,000$ والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع تمسك أكبر عملة رقمية فى العالم بالتداول أعلى حاجز 10,000$ ، فى علامة تبدو قوية على انتهاء عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى 17 شهرا ، والأسعار حاليا مرشحة لمزيد من الصعود أعلى مستويات 11,000$ مع تحسن مستويات الطلب مرة أخرى.
وبحلول الساعة 08:15بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول11,177$ بارتفاع قدره 347$ بنسبة 3.2%،حيث سعر الافتتاح عند 10,830$،وسجلت أعلى مستوي عند 11,575$ ،وأدنى سعر عند 10,830$.
حقق "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.35% ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 9,614$ لكل وحدة بتكوين.
ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 19 مليار$ إلى إجمالي 329 مليار$ ،مع انتعاش معظم أسعار العملات الرئيسية فى السوق بقيادة البتكوين.
وسجلت القيمة السوقية بالأمس إجمالي 288 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 حزيران/يونيو الماضي ، بسبب تسارع عمليات التصحيح وتغطية مراكز شرائية.
ومع انتعاش أسعار العملات الكبرى بقيادة البتكوين مرة أخرى ، نجحت السوق الرقمية فى استعادت أكثر من 40 مليار$ فى أقل من 24 ساعة.
ويبدو قويا حاليا أن عمليات تصحيح أسعار البتكوين من أعلى مستوى فى 17 شهرا عند 13,880$ قد انتهت على حدود 9,000$ كما توقع معظم خبراء التشفير ، بالتزامن مع تمسك أكبر عملة رقمية فى العالم بالتداول أعلى الحاجز النفسي عند 10,000$.
أعلنت بورصة CME يوم 28 حزيران/يونيو عبر توتير إن العقود الآجلة للبتكوين تظهر استمرار الاهتمام القوي من قبل مستثمري المؤسسات.
ووفقا لبيانات البورصة ارتفعت العقود المفتوحة من البتكوين فى 26 حزيران/يونيو لأعلى مستوي لها على الإطلاق عند 6,069 عقد بما يعادل 30,345 بتكوين.
وفى نفس الإطار أعلنت بورصات "Binance " و "ErisX" هذا الأسبوع أنهما سيقدمان قريبا العقود المستقبلية للبتكوين.
وستبدأ بورصة "Bakkt" منصة التداول المؤسسة التي طال انتظارها ، فى اختبار العقود الآجلة للبتكوين يوم 22 من الشهر الجاري ،ومن المرجح أن تجذب المنصة الكثير من المستثمرين من المؤسسات ، حيث من المنتظر إن تقوم المنصة بتسوية عقودها باستخدام عملة البتكوين الفعلية بدلا من العملات الورقية.
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