شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بعد تعليقات "مارك كارني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، بعد تعليقات محافظ المركزي البريطاني "مارك كارني" ،والتي عززت من احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية لمواجهة المخاطر المتزايدة.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.2% حتى الساعة 08:10 جرينتش،ليتداول عند 1.2565$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2593$،وسجل الأعلى عند 1.2600$ ، والأدنى عند 1.2556$ الأدنى منذ 19 حزيران/يونيو.

فقد الجنيه يوم الثلاثاء نسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات ضعيفة جدا عن قطاع البناء البريطاني خلال حزيران/يونيو.

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قال محافظ بنك بريطانيا المركزي "مارك كارني " يوم الثلاثاء إن الحرب التجارية العالمية وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي تمثل مخاطر متزايدة على الاقتصاد البريطاني ،والذي قد يحتاج إلى المزيد من المساعدة لمواجهة الركود الاقتصادي.

دفعت تلك التعليقات بجانب توالي البيانات السلبية عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد البريطاني المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على خفيف السياسة النقدية البريطانية وخفض أسعار الفائدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن قطاع الخدمات البريطاني خلال حزيران/يونيو، وتوفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الملكي خلال الربع الثاني من هذا العام ، ضعف البيانات سوف توسع من خسائر الجنيه الإسترليني مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

يصدر بحلول الساعة 08:30 جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 51.1 خلال حزيران/يونيو وسجل المؤشر مستوي 51.0 في أيار/مايو.