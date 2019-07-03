شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوعين أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 19 من حزيران/يونيو الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19% إلى مستويات 107.68 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.88 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.53، بينما حقق الأعلى له عند 107.92.

Advertisements

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 140 ألف وظيفة مضافة مقابل 27 ألف وظيفة مضافة في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف يوم الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 من حزيران/يونيو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 7 ألف طلب إلى 220 ألف طلب، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من الشهر الماضي تراجعاً أيضا بواقع 7 ألف طلب إلى 1,681 ألف طلب، وذلك مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى 53.2$ مليار مقابل 50.8$ مليار في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً لصدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 50.7 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل 50.9 في أيار/مايو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 56.1 مقابل 56.9 في أيار/مايو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 0.8% في نيسان/أبريل.