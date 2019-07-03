شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الرقمية اللايتكوين بأكثر الثلاثة بالمائة ضمن عمليات تصحيحية محدودة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اللايتكوين بما يفوق الثلاثة بالمائة أو بقرابة 4$ اليوم الأربعاء ضمن عمليات تصحيحية محدودة في أعقاب ارتدادها في 22 من الشهر الماضي من الأعلى لها منذ 15 منذ أيار/مايو من عام 2018 عند مستويات 146$ والتي حققتها مدعومة بتسعير الأسواق لانخفاض حافز التعدين عليها بنحو النصف بحلول آب/أغسطس المقبل، وذلك قبل دخولها في عمليات تصحيحية وتكبدها الأسبوع الماضي لثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي.

وفي تمام الساعة 05:20 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 3.34% إلى مستويات 122.58$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 118.73$، بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 123.20$، بينما حققت الأدنى لها عند 118.71$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لرابع أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 7.67$ مليار.

هذا وتعكس اللايتكوين حالياً تلاشي معظم الخسائر التي تكبدتها في مطلع الأسبوع والشهر الجاري ضمن عمليات تصحيحية محدودة في أعقاب تكبدها الأسبوع الماضي خسائر بقرابة 11%، بينما حققت الشهر الماضي مكاسب شهرية بقرابة 7% لتعكس مكاسبها الشهرية السادسة على التوالي، موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع الجاري حصول اللايتكوين على علامة "ممتازة" في الولايات المتحدة أكبر سوق للعملات الرقمية المشفرة وتحديداً من قبل شركة التصنيف الأمريكية ويزس راتنجز والتي نشرت قائمة بالعملات الرقمية المشفرة تضمن تقدير لمستوى الربحية للايتكوين "B+"، ويذكر أن تحديد الدرجة كان بناءاً على عدة معاير من بينها الموثوقية الكلية، القبول ونشاط الاستثمار في الشبكة.

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وقد لعبت الشعبية التي تحظى بها اللايتكوين بين المتاجرين على العملات الرقمية المشفرة بالإضافة إلى التاريخ الطويل نسبياً للعملة الرقمية عمل أساسي في حصولها على تلك الدرجة، وحصلت أيضا اللايتكوين على تصنيف "B" حيال أمن الاستثمار بها، مع العلم، أن من قاد هذا التصنيف كانوا أول عملتان رقميتان من حيث القيمة السوقية وهما البتكوين والإيثريوم، وذلك على الرغم من كون سلامة الاستثمار في الأولى جاء "c+".

بخلاف ذلك، لا تزال اللايتكوين تحافظ على مركزها كرابع أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية مع تخطيها من جديد مؤخراً للقيمة السوقية لعملة الرقمية المشفرة البتكوين-كاش والتي استعادت مركزها الأربعاء الماضي لفترة وجيزة قبل أن تفقده مرة أخرى للايتكوين، ومن المرتقب بحلول السادس من آب/أغسطس القادم خفض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة من 25 لايتكوين إلى 12.5 لايتكوين، ما سيقلل تباعاً من المعروض.

ووفقاً لوكالة سي-أن-أن فأن الرئيس التنفيذي لشركة "ترون" جوستين صن أعرب الشهر الماضي عن سعادته بدعوة "صديقة الحميم تشارلي" مبتكر العملة الرقمية المشفرة لايتكوين تشارلي لي على غداء إطلاق قوة العملات المشفرة الذي تقدر تكلفته بواقع 4.6$ مليون دولار بحلول 25 من تموز/يوليو الجاري والذي من المرتقب أن يحضره أيضا الملياردير الأمريكي المشكك في العملات الرقمية المشفرة وعلى رأسها البتكوين وارن بافيت.

هذا ويأمل صن في أن يساعده صديقه لي في تغيير رأي بافيت حيال صناعة التشفير في الغداء الخيري السنوي الذي عرضت فيه شركة ترون أعلى مبلغ في المزاد العلني له 4.6$ مليون، وسيتم ذلك الغداء الخيري الذي سيسلط الضوء أيضا على جمعية خيرية محلية تدعمها زوجة باقيت هذا العام في سان فرانسيسكو، وأعرب الكثير في مجتمع التشفير الرقمي عن كون مبتكر اللايتكوين لي هو سفير رائع لهذه الصناعة.

على صعيد أخر، فقد تابعنا أيضا الشهر الماضي أعرب محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا عن كون المركزي الروسي يدرس إمكانية إصدار عملية رقمية مشفرة وأنه يقوم حالياً بتقييم درجة استحقاق التكنولوجيا واستعداد الجمهور لقبول وسائل دفع غير مجهولة، موضحاً أنه لا يمكن للمركزي الروسي إصدار عملية رقمية بشكل فوري، إلا أنه أكد على أن العديد من المصارف المركزية بما في ذلك المركزي الروسي يدرسون ذلك الأمر.