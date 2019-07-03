شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 20 من حزيران/يونيو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:09 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر 0.07% لتتداول حالياً عند 15.36$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.37$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات اليوم على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 15.24$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار 0.01% إلى 96.72 مقارنة بالافتتاحية عند 96.73.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 140 ألف وظيفة مضافة مقابل 27 ألف وظيفة مضافة في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف يوم الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

Advertisements

ويأتي ذلك قبل صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 من حزيران/يونيو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 7 ألف طلب إلى 220 ألف طلب، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من الشهر الماضي تراجعاً أيضا بواقع 7 ألف طلب إلى 1,681 ألف طلب، وذلك مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى 53.2$ مليار مقابل 50.8$ مليار في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً لصدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 50.7 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل 50.9 في أيار/مايو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 56.1 مقابل 56.9 في أيار/مايو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 0.8% في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع التقرير التي تطرقت إلى دراسة الإدارة الأمريكية مقترحاً بفرض رسوم جمركية على واردات للولايات المتحدة من قبل الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 4$ مليار، وفي نفس السياق، أفاد الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايهايزر بأن واشنطون تريد معاقبة بروكسل على منحها دعماً لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات والذي يعطيها ميزة تنافسية على حساب شركة بوينج لصناعة الطائرات الأمريكية.

الأمر الذي أعاد قلق المستثمرين من تحول دفة الحمائية التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاتحاد الأوروبي في أعقاب توصل ترامب مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج خلال فعليات قمة مجموعة العشرين باليابان في نهاية الأسبوع الماضي إلى اتفاق بعدم فرض تعريفات جمركية جديدة على سلع بعضهم البعض والعمل على دعم استأنف المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين.