شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 20 من حزيران/يونيو الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1289 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1285، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1295، بينما حقق الأدنى له عند 1.1284.

هذا وتتطلع الأسواق عن أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 52.7 مقابل 52.7 في أيار/مايو الماضي، ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 50.0 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في أيار/مايو.

كما يترقب المستثمرين عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 53.1 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي، ومقابل 51.5 في أيار/مايو، وذلك قبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح أيضا استقرار الاتساع عند 55.6 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، ومقابل 55.4 في أيار/مايو.

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وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 53.4 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة، ومقابل 52.9 في أيار/مايو، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب عضو البنك المركزي الأوروبي فيليب لين عن كون مستويات الفائدة المنخفضة الحالية هي مؤقتة ولكنها ستدوم لبعض الوقت، وأن المركزي الأوروبي لم يصل لهدف التضخم ما يدعم التوسع في التيسير النقدي.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 140 ألف وظيفة مضافة مقابل 27 ألف وظيفة مضافة في أيار/مايو، وذلك قبل ساعات من الكشف يوم الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 من حزيران/يونيو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 7 ألف طلب إلى 220 ألف طلب، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من الشهر الماضي تراجعاً أيضا بواقع 7 ألف طلب إلى 1,681 ألف طلب، وذلك مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 53.2$ مليار مقابل 50.8$ مليار في نيسان/أبريل.

وصولاً لصدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 50.7 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل 50.9 في أيار/مايو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 56.1 مقابل 56.9 في أيار/مايو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 0.8% في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع التقرير التي تطرقت إلى دراسة الإدارة الأمريكية مقترحاً بفرض رسوم جمركية على واردات للولايات المتحدة من قبل الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 4$ مليار، وفي نفس السياق، أفاد الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايهايزر بأن واشنطون تريد معاقبة بروكسل على منحها دعماً لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات والذي يعطيها ميزة تنافسية على حساب شركة بوينج لصناعة الطائرات الأمريكية.