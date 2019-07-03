شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار والأنظار على مخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع عقب أسوء أداء يومي لها منذ نهاية أيار/مايو متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 20 من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي قد يعكس تقلص العجز إلى 2.8 مليون برميل مقابل 12.8 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 آب/أغسطس "نيمكس" 0.04% لتتداول عند مستويات 56.47$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.49$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.45% لتتداول عند 62.62$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.90$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار 0.03% إلى مستويات 96.70 مقارنة بالافتتاحية عند 96.73.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 140 ألف وظيفة مضافة مقابل 27 ألف وظيفة مضافة في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف يوم الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 من حزيران/يونيو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 7 ألف طلب إلى 220 ألف طلب، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من الشهر الماضي تراجعاً أيضا بواقع 7 ألف طلب إلى 1,681 ألف طلب، وذلك مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى 53.2$ مليار مقابل 50.8$ مليار في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً لصدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 50.7 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل 50.9 في أيار/مايو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 56.1 مقابل 56.9 في أيار/مايو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 0.8% في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع التقرير التي تطرقت إلى دراسة الإدارة الأمريكية مقترحاً بفرض رسوم جمركية على واردات للولايات المتحدة من قبل الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 4$ مليار، وفي نفس السياق، أفاد الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايهايزر بأن واشنطون تريد معاقبة بروكسل على منحها دعماً لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات والذي يعطيها ميزة تنافسية على حساب شركة بوينج لصناعة الطائرات الأمريكية.

الأمر الذي أعاد قلق المستثمرين من تحول دفة الحمائية التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاتحاد الأوروبي في أعقاب توصل ترامب مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج خلال فعليات قمة مجموعة العشرين باليابان في نهاية الأسبوع الماضي إلى اتفاق بعدم فرض تعريفات جمركية جديدة على سلع بعضهم البعض والعمل على دعم استأنف المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أمس الثلاثاء أفادت وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح بأن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك قد وافقت على مشروع ميثاق التعاون الذي يجمع أعضاء المنظمة مع حلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، وذلك مع تطرقه لكون تمديد اتفاق أوبك بخفض الإنتاج العالمي للنفط سيمنع تراكن أكثر من 100 مليون برميل من مخزونات النفط.

وفي نفس السياق، نوه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أيضا بالأمس لكون جميع البلدان المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج الذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً والذي تم تمديده حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2020، من داخل منظمة أوبك ومن خارج المنظمة قد وعدت بتحسين التزامهم بخفض إنتاجهم النفطي، ونود الإشارة، لكون توقعات الأسواق كانت تشير إلى تمديد الاتفاق حتى نهاية العام الجاري.

ويذكر أن المهندس خالد الفالح قد أعرب في مطلع الأسبوع الجاري عن اتفاق العديد من الدول المشاركة في اتفاق أوبك لخفض الإنتاج العالمي للنفط الذي تم تمديده، على البنود الأساسية للاتفاق وأن إنتاج بلاده ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، قد يصل إلى 9.7 مليون برميل يومياً خلال الشهر الجاري.

كما تطرق الفالح آنذاك لكون التزام أوبك بخفض الإنتاج سيكون أفضل من النصف الأول من هذا العام، مع أفادته بأنه تطلعات الطلب خلال 2020 ليست سيئة، معرباً عن رؤيته لبعض علامات ارتفاع الطلب وأن سوق النفط يسير على الطريق الصحيح وأنه لن يتم خفض الإنتاج إلى ما لا نهاية، وسط تأكيده على أن بلاده تأخذ على عاتقها ضمان المعروض العالمي بكل جدية، وأعربه عن كون الحفاظ على الحصة السوقية ليست من أولويات بلاده.

وفي سياق أخر، نوه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أيضا الاثنين الماضي لكون منظمة أوبك وافقت بالإجماع خلال اجتماعاتها على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة تسعة أشهر إضافية، مع أفادته بأن إيران أكدت على مشاركتها في القرار، وأنه لم يتم اقتراح تمديد الاتفاق لفترة أطول، موضحاً أنه سيتم الاستمرار بحصص الإنتاج الحالية لكل دولة دون تغير عن ما مستويات النصف الأول من هذا العام.

هذا وقد تراجعت أسعار النفط بالأمس بما يفوق الأربعة بالمائة لتعكس أسوء أداء يومي لها في أكثر من شهر في أعقاب فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) ضمن اجتماعات منظمة أوبك وحلفائها المنتجين من خارج المنظمة في فيينا، وذلك عقب تمديد أجل اتفاق خفض الإنتاج لأمد فاق التوقعات، الأمر الذي عزز قلق الأسواق حيال التحديات التي تواجه مستقبل الطلب العالمي على النفط من جراء الحمائية التجارية الأمريكية.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 789 منصة خلال الأسبوع المنقضي في مع 28 من حزيران/يونيو الماضي، موضحة ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.