خلل يصيب تطبيقات التواصل الإجتماعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة خلل فني يصيب تطبيقات التواصل الإجتماعي، حيث لا يمكن تحميل أي فيديو أو صور على تطبيق «الواتساب وانستغرام وفيسبوك ».

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