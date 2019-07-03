شكرا لقرائتكم خبر عن 9 دول حول العالم تبيع البنزين بأكثر من ثلاث أضعاف السعر فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات عن اسعار البنزين نشرها موقع globalpetrolprices في عدد من الدول حول العالم وهي الأكثرارتفاعا في سعر بيع لترالبنزين، وكانت تلك الأسعار وفقا لتحديث الأول من شهر يوليو الجاري وقدرت تلك الأسعار بأكثرمن ثلاث أضعاف سعر بيع البنزين في مصر وكانت تلك الدول واسعار بيع البنزين بها كالتالي: إيطاليا بلغ سعر لتر البنزين 1.79 دولار. إسرائيل بلغ سعر لتر البنزين 1.81 دولار. اليونان بلغ سعر لتر البنزين 1.81 دولار. هولندا بلغ سعر لتر البنزين 1,84 دولار للبرميل. ايسلندا بلغ سعر لتر البنزين 1.88 دولار للبرميل. Advertisements بربادوس بلغ سعر لتر البنزين 1.94 دولار للبرميل. موناكو بلغ سعر لتر البنزين 1.89 دولار للبرميل. النرويج 1.96 بلغ سعر لتر البنزين دولار للبرميل. هونج كونج بلغ سعر لتر البنزين 2.21 دولار للبرميل.

الدول الأكثر ارتفاعا في اسعار البنزين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 9 دول حول العالم تبيع البنزين بأكثر من ثلاث أضعاف السعر فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.