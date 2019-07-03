شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع فى الأسبوع الماضى مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل بما قد يسهم فى دعم اقتصاد متباطئ.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار ثمانية آلاف طلب إلى مستوى معدل فى ضوء العوامل الموسمية بلغ 221 ألفا للأسبوع المنتهى فى 29 يونيو.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة قدرها ألفى طلب فوق المعلن من قبل.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراؤهم توقعوا انخفاض عدد الطلبات إلى 223 ألفا الأسبوع الماضي.

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وتحظى طلبات إعانة البطالة بالمتابعة لاستقاء المؤشرات على أى زيادة فى تسريح العمال نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فى الآونة الأخيرة.

ودفعت المخاطر المتزايدة على النمو الاقتصادى نتيجة الحرب التجارية وانخفاض التضخم مجلس الاحتياطى الاتحادى -البنك المركزى الأمريكي- فى الأسبوع الماضى إلى التلميح لاحتمال خفض أسعار الفائدة فى اجتماع 30 و31 يوليو.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذى يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 500 طلب إلى 222 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير اليوم أن عدد الأشخاص الذين مازالوا يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول انخفض بمقدار ثمانية آلاف شخص إلى 1.69 مليون فى الأسبوع المنتهى فى 22 يونيو.