شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: تكلفة إعادة هيكلة دويتشه بنك قد تصل إلى 5.6 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء إن دويتشه بنك يتوقع أن تصل تكلفة إعادة الهيكلة التى يجريها إلى خمسة مليارات يورو (5.6 مليار دولار).
كان كريستيان سيونج الرئيس التنفيذى لدويتشه بنك أعلن عن إعادة هيكلة واسعة النطاق الشهر الماضى ووعد المساهمين "بتقليص صارم" لبنك الاستثمار من أجل إقالة المؤسسة من عثرتها بعد محاولة اندماج فاشلة مع كومرتس بنك.
ويعتزم أكبر بنك ألمانى الاستغناء عن ما بين 15 و20 ألف وظيفة أو أكثر من خُمس موظفيه البالغ عددهم 91 ألفا و500 موظف.
وامتنع متحدث باسم البنك عن التعقيب وقال البنك إنه يعكف على إجراءات للإسراع بخطى التحول لتحسين الربحية المستدامة.
وقال "سنبلغ المساهمين بأحدث التطورات فى الوقت المناسب".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: تكلفة إعادة هيكلة دويتشه بنك قد تصل إلى 5.6 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.