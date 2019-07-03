شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة المالية تعلن إتمام تسعير الطرح الأول بعملة اليورو من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 3 مليارات يورو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:51 مساءً, 3 يوليو 2019 م المناطق - الرياض أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدَّين.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطرح بلغ 3 مليارات يورو (ما يعادل 12.70مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين، مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليار ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، ومليارا يورو (ما يعادل 8.4 مليارات ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م.

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