ارتفاع مفاجيء في أسعار الذهب بالأسواق المصرية

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، بشكل مفاجئ، في السوق المصري، الأربعاء 3 يوليو، بمقدار 12 جنيها، بالمقارنة بأمس الثلاثاء.

ويأتي ارتفاع الذهب وسط حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض؛ في السوق العالمية.

وكان عيار 21 قد سجل الأسبوع الماضي 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:

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عيار 18 بـ 561 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 654 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 747 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5232 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.