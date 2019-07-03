شكرا لقرائتكم خبر عن مصدران: أدنوك تطرح شحنة غاز مسال تحميل أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران تجاريان اليوم الأربعاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك طرحت شحنة غاز طبيعي مسال للتحميل في محطتها بجزيرة داس. والشحنة معروضة للتحميل بين الثالث والخامس من أغسطس دون أن يتحمل البائع تكاليف التفريغ. وقال أحد المصدرين إن المناقصة تُغلق في نهاية اليوم بتوقيت أبوظبي.

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