شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.48% خاسراً 12.88 نقطة ليغلق عند مستوى 2666.04 نقطة بضغوط هبوط أسهم إعمار.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 154.1 مليون سهم محققة ما قيمته 176.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1983 صفقة لـ32 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقرت 4 أسهم.

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وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.19% بعد تراجع سهم إعمار بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.85%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.33%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.82%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.74%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلام بنسبة 4.18%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.29%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.82%.