شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 9 قطاعات على رأسها البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% رابحاً 34.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5918.25 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.82% رابحاً 52.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6505.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسراً 2.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4764.10 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 169 مليون سهم بقيمة 48.7 مليون دينار كويتى عبر 7361 صفقة.

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وقفزت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.56%، أعقبه السلع الاستهلاكية بنسبة 2.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.82%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.112%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%.

وجاء سهم "أم القيوين للاستثمارات العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.80%، تلاه مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 9.54%، ثم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.46%، فيما تصدر سهم "اكتتاب القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.88% ثم شركة التمدين العقارية بنسبة 5.33%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 4.65%.