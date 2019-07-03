شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات مدفوعاً بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 14166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2117 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 17526 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1541 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 449 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات مدفوعاً بمشتريات محلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.