شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة: بدء سفر لجان معاينات سكن الحجاج إلى السعودية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة، عن بدء سفر لجان المعاينات إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الجاري؛ وذلك لمعاينة سكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويأتى ذلك انطلاقا من الدور الرقابى لوزارة السياحة وحرصها علي تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

وأشار مجدى شلبى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلي أن الدور الرقابي للوزارة مستمر خلال كافة مراحل تنفيذ موسم الحج، بدءًا من وضع الضوابط المنظمة لموسم الحج مرورًا بمعاينة أماكن إقامة الحجاج، كما أن لجان الوزارة ستواصل متابعة الحجاج طوال الموسم منذ سفرهم وحتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وأضاف مجدي شلبي أن الوزارة تقوم حاليًا بإنهاء سفر مندوبي الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج هذا العام إلي الأراضي السعودية لإنهاء إجراءات التعاقد مع الفنادق بكل من مكة والمدينة، بالإضافة إلى مؤسسة الطوافة السعودية وذلك تمهيدًا لتوثيقها.

كما طالب مجدى شلبى الشركات السياحية بسرعة إنهاء إجراءات التوثيق والالتزام بالمواعيد المقررة في هذا الشأن.