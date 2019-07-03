الدول العربية تستحوذ على 36% من الصادرات الزراعية المصرية بقيمة 599 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الدول العربية المرتبة الأولى فى استيراد المنتجات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة، حيث صدرت مصر نحو 3.014 مليون طن حاصلات زراعية، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى بقيمة 1.336 مليار دولار.
وبحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، استوردت الدول العربية نحو 1.380 مليون طن بقيمة 599 مليون دولار تمثل 36% من الكميات المصدرة و33% من القيمة المالية لها.
فيما جاءت دول الاتحاد الأوروبى فى المركز الثانى حيث استوردت نحو 1.009 مليون طن بقيمة 571 مليون دولار .
كما حلت دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبى فى المركز الثالث، حيث استوردت 924 ألف طن بقيمة 391 مليون دولار تمثل 24% من الكميات و21% من القيمة.
وجاءت دول أسيا رابعا، حيث استوردت نحو 486 ألف طن بقيمة 242 مليون دولار تمثل 13% من حجم وقيمة الصادرات.
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