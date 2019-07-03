شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط وخام غرب تكساس يسجل 56.41 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار النفط اليوم استقرارا وذلك بعد أن شهد تراجعاً حاداً في الجلسة السابقة وسجل خام برنت 62.52 دولار للبرميل بمعدل ارتفاع بلغ 0.2% وذلك عن الجلسة السابقة، وسجل خام غرب تكساس الوسيط 56.41 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.3 عن الجلسة السابقة.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول خارجها من ضمنها روسيا أو ما يعرف بـ"أوبك بلس" على اتفاق تمديد خفض الإنتاج وذلك لمدة التسعة أشهر القادمة، كما شهدت مخزونات الخام فى الولايات المتحدة انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي وذلك حسب بيانات معهد البترول الأمريكي.