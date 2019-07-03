شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى: اتش.بى وديل وشركات تكنولوجيا أخرى تنوى نقل إنتاج خارج الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت صحيفة نيكى اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر أن عدة شركات تكنولوجيا، من بينها اتش.بى وديل تكنولوجيز ومايكروسوفت، تخطط لنقل جزء كبير من طاقتها الإنتاجية إلى خارج الصين.

وقالت نيكى إن اتش.بى وديل تخططان لنقل ما يصل إلى 30% من إنتاجهما من أجهزة الكمبيوتر المحمول.

وأضافت الصحيفة أن مايكروسوفت وجوجل وأمازون.كوم وسونى ونينتندو تدرس أيضا نقل بعض من عمليات تصنيع أجهزة ألعاب الفيديو ومكبرات الصوت الذكية خارج البلاد.