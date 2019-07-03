شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النفط والغاز بالبحرين توقع مذكرة تفاهم مع بيكر هيوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين إنها وقعت مذكرة تفاهم مع بيكر هيوز للتعاون في قطاع النفط والغاز بالمملكة. ويتيح الاتفاق للشركة استكشاف الفرص ورفع مستويات الكفاءة والإسهام بدعم إيجابي وبناء في عملية النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حسبما ذكر البيان.

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