شكرا لقرائتكم خبر عن النفط العراقية: قرار تمديد خفض الإنتاج لفترة 9 أشهر يدعم أسعار النفط عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن قرار وزراء النفط في دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بتمديد خفض الإنتاج لفترة تمتد إلى 9 أشهر يأتي بهدف السيطرة على الفائض النفطي في السوق العالمية وإعادة السيطرة والتوازن بين العرض والطلب وبالتالي دعم أسعار النفط عالميا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة النفط العراقية - في تصريح لراديو سوا اليوم الأربعاء - أن العراق مع قرار تخفيض إنتاج النفط والذي يحقق أهداف المنتجين بالتوازن بين العرض والطلب وإعادة الاستقرار ودعم أسعار النفط، مشددا على أن العراق ملتزم باتفاق "الأوبك".

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وأشار جهاد إلى أن وزير النفط العراقي بحث مع نظرائه في روسيا والسعودية وإيران - على هامش اجتماعات "الأوبك" - سبل تحقيق أهداف المنتجين والتحديات التي تواجه السوق النفطية واتخاذ القرار بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة للمنتجين.

وكان وزراء النفط في دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول الحليفة من خارج المنظمة قد وافقوا على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لتسعة أشهر أخرى بهدف الحد من فائض المعروض في سوق النفط العالمية وتعزيز الأسعار التي كانت قد تراجعت بشدة في أوائل العام الماضي.

يذكر أن عملية إنتاج النفط قد تضررت عقب استهداف العديد من ناقلات النفط سواء في خليج عمان أو في ميناء الفجيرة.