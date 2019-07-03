“تيسير” تدعو المكاتب الهندسية للتسجيل في “فوري بلس”

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

ناقشت ورشة عمل (الأنظمة الجديدة لرخص البناء) التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الهندسية وبمشاركة مسؤولي اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية “تيسير” اول امس الأثنين الموافق 1/7/2019، عدد من الملاحظات والمقترحات حول مبادرة (فوري بلس) الخاصة باستخراج رخص بناء المنشآت الكترونياً وبشكل فوري بعد أن كانت تأخذ وقتا طويلا، هذا اضافة الى الاشتراطات الخاصة بالجهات ذات العلاقة بالرخصة وآلية التسجيل في نظام المبادرة.

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وأوضح الاستاذ سعد آل عوين عضو اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية أن هدف المبادرة يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف (رؤية 2030 ) وتمكين المكاتب الهندسية من إصدار رخص البناء بشكل فوري، وإلغاء اشتراط مراجعة المخططات من قبل الجهات الحكومية على أن يتحمل المكتب الهندسي مسئوليتها، وقال إن معايير التأهل للرخصة عبر الأمانة هي الكادر الفني والمشاريع المنفذة عبر المكتب الهندسي وأطر العمل، والتي على أساسها سيتم تصنيف المكاتب لفئات حيث تحصل كل فئة على المشاريع التي تناسبها.

وأضاف أن ميزة المبادرة أنها اختصرت اجراءات اصدار رخصة مشيرا الى صدور عدد من الرخص منذ بدء العمل بالمبادرة الجديدة داعيا المكاتب الهندسية الى المسارعة بالتسجيل في نظام المبادرة الالكتروني مبينا ان هناك بعض المكاتب لا تزال ترغب في العمل بالطريقة القديمة مؤكدا أن التوجه العام هو اعتماد مسار المبادرة والاستغناء عن الطريقة التقليدية، مشيرا إلى أن (48) مكتبا هي التي بادرت بالتسجيل في المبادرة، مؤكدا أن هذا الرقم لا يتناسب وعدد المكاتب الهندسية بمنطقة الرياض. وأشار ال عوين الى ان (فوري بلس) تعتبر نقلة نوعية حيت انها تقلل الوقت والجهد وتسهم في اصدار رخصة بناء معتمدة من كل الجهات ذات العلاقة مضيفا أن المرحلة الحالية من المبادرة تشمل قطاعات السياحة والصحة والتعليم موضحا انه ستتم تغطية القطاع السكني في المرحلة المقبلة.

ومن جهة أخرى أكد المهندس عبدالله السعيد رئيس لجنة المكاتب الهندسية بالغرفة أن تنظيم هذه الورشة يأتي في اطار جهود اللجنة لإتاحة الفرصة للمستثمرين بالقطاع للتعرف على اجراءات التأهل للحصول على الرخصة عبر مبادرة فوري بلس مشيدا بدورها في تبسيط الاجراءات وتقليل الوقت وجهد منوها في ذات الاطار بدور اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية في هذا الجانب