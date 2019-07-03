«السعودية» تنال شهادة تحديث أنظمة التوزيع الحديثة من «إياتا»

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

نالت الخطوط السعودية تقديراً دولياً جديداً بحصولها على شهادة تحديث أنظمة التوزيع الحديثة (NDC) بالمستوى الرابع والأحدث من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ، ويهدف النظام لتوفير بيئة تقنية مثالية لإنجاز إجراءات السفر لوكلاء السفر والسياحة وتوفير خدمات ما بعد البيع ، وتعتبر “السعودية” أول شركة طيران على مستوى منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا تنال هذا الاستحقاق الدولي .

وتعزز أنظمة التوزيع الحديثة الربط بين “السعودية” ووكالات السفر في جميع أنحاء العالم وتوفر كافة خيارات استعراض الرحلات والحجز للأشخاص والمجموعات، كما توفر الخدمات الإضافية للضيوف كشراء الأمتعة الإضافية والمقاعد وقسائم (Wi-Fi) وغيرها بالإضافة إلى رفع كفاءة تجربة التسوق وتوفير عروض مميزة للضيوف فضلاً عن خلق الفرص البيعية والوصول إلى أسواق جديدة.

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وكانت “السعودية” قد بدأت في تطبيق أنظمة التوزيع الحديثة منذ شهر يونيو 2017م بالمستوى الثالث في ذلك الوقت، قبل أن يتم استيفاء كافة شروط ومتطلبات “إياتا” للوصول للمستوى الرابع ونيل الشهادة الجديدة وهي أحدث ما أقرته المنظمة الدولية في هذا الشأن.

وباعتماد آخر نسخة في أنظمة التوزيع الحديثة أصبح بإمكان وكلاء السفر الوصول بسهولة إلى المنتجات المتاحة على موقع “السعودية” على شبكة الإنترنت (www.saudia.com) ما يوفر أفضل تسوق يثري تجربة الضيوف .

ويأتي حصول “السعودية” على هذه الشهادة نتيجةً لاستثماراتها الضخمة في الموارد البشرية وفي تطوير البنية التقنية والأنظمة الآلية من خلال الاستحواذ على أحدث الأجهزة والنُظم والبرمجيات التي تساعد على رفع مستوى خدماتها ، كما يأتي ذلك تمشياً مع ما تقره المنظمة العالمية “اياتا” من برامج ومشاريع تهدف إلى توفير تجارب ناجحة في مستوى الخدمات .

الجدير بالذكر أن “السعودية” تحرص على التطوير المستمر لأنظمة التوزيع الحديثة لوكلاء السفر والسياحة في المملكة والأسواق العالمية من أجل تقديم خدمات ومنتجات راقية للضيوف بما يواكب أفضل الممارسات في صناعة الطيران إلى جانب تطوير برنامج حوافز جديد لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من الوكلاء لاستخدام المنصة ، وما يميز هذه المنصة ارتباطها بشكل مباشر مع أنظمة “السعودية” للحجز .