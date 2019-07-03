شكرا لقرائتكم خبر عن "الصادرات والواردات": الانتهاء من تطوير معامل الفحص بتكلفة 350 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن اعتزام الهيئة الانتهاء من تطوير معامل فحص البضائع الغذائية والصناعية خلال 3 سنوات بتكلفة تصل لنحو 350 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 100 مليون جنيه لعملية التطوير خلال العام المقبل، على أن يتم تخصيص ما بين 170- 180 مليون جنيه خلال السنة الثالثة.

وجاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة فتح الله فوزى حول "آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات" عقدت الندوه بحضور نور عطوى الملحق الاقتصادى لدى السفارة اللبنانية بالقاهرة، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، عمر بلبع رئيس لجنة الإعلام وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، نظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.

وأضاف "جابر"، أن الهيئة تعمل على تطوير وتحديث معامل الفحص واستحداث معامل جديدة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل البدء فى استيراد أحدث معدات فى العالم لهذا الشأن.



ندوة الجمعية المصرية اللبنانية بحضور رئيس هيئة الصادرات والواردات

وأوضح أن جميع معامل الهيئة معتمدة حالياً، وأن قانون سلامة الغذاء نص على الفحص فى أى معمل حكومى معتمد وليس بالضرورة المعامل المركزية لوازرة الصحة مما يسهل الأمر على المتعاملين.

وأعلن "جابر"، أن الهيئة ستنتهى خلال الأسابيع المقبلة من فحص كافة الرسائل المعملية المتأخرة لديه، مضيفًا أن هيئة سلامة الغذاء ستتولى كافة المهام التى كانت تقوم بها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى الإشراف على السلع الغذائية خلال 15 يوما أو شهر على الأكثر ويتم استمرار التعاون الى حين استكمال هيكل الهيئة إضافة إلى أنها ستنسق مع باقى الجهات المعنية الإشراف على كافة صادرات السلع الأخرى سواء المصنعة أو الغذائية.

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ونوه، إلى أن الهيئة بدأت فى الفعل فى إنهاء تعاملات المستوردين من خلال شباك واحد تحت مسمى "لوجيستى" من أجل تقليل الزمن المطلوب على المتعاملين، مشيرا إلى أن ذلك الشباك سيُعمم على كافة الموانئ، بعد أن بدأنا بالفعل فى مطار القاهرة، حيث سيجمع كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين بدءًا من التقديم إلى السداد، وأوضح أن الهدف من تلك الخدمة هى إزالة البيروقراطية على المستورد وإنهاء كافة خدماته المطلوبة فى جهة واحدة.

وقال "جابر" إن هناك مشاكل عديدة تواجه المتعاملين مع المراكز اللوجيستية غير أن النظام الإليكترونى الذى بدأ العمل به منذ شهرين لا يزال فى بدايته ولابد أن تمر فترة للتجريب والتعديل، كما ذكر أنه لا يزال هناك مراكز لوجيستية تعمل يدويا، إضافة إلى أن بعض المراكز التى تم الانتهاء منها تعمل إلكترونيا ويدويا.

قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الحكومة المصرية تعمل حاليا على تيسير الإجراءات الجمركية وقوانين الصادرات ووضع حلول سريعة ومرنه لزيادة تنافسية المنتجات المصرية.



الجمعية المصرية اللبنانية تكرم رئيس هيئة الصادرات والواردات

وأكد فوزى، على حرص الجمعية مواصلة العمل والحوار مع كافة المسئولين من أجل تعزيز تنافسية مناخ الأعمال.

ومن جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على التطور الكبير لأداء الهيئة ولكن ما زالت هناك بعض المشكلات التى تواجه المستثمرين خاصة التى تتعلق بإهدار الوقت فى إنهاء إجراءات التخليص الجمركى وبعض المشكلات المتعلقة بتجهيزات المعامل والفحص خاصة فى السلع والمنتجات الغذائية والسلع الوسيطة المستخدمة فى الصناعة وتأخر فحص العينات وما يترتبط عليها غرامات التأخير وارتفاع تكاليف الإنتاج.

واقترح "حدرج"، خلال الندوة، عمل لجنة مشتركة لحل مشاكل الشركات المصرية واللبنانية من أعضاء الجمعية خاصة وأننا قمنا بتجربة ناجحة فى تسجيل الشركات اللبنانية فى مصر ونتطلع لتكرار هذه التجربة مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فيما يتعلق بالشركات الأعضاء بالجمعية من الجانبين وذلك للاستفادة من الخبرات المشتركة فى تبادل الآراء وحل المشاكل.