شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توقف سهم "الوطنية لمنتجات الذرة" تمهيداً للشطب الاختيارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف سهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأربعاء، وذلك وفقاً لأحكام المادة 74 من الإجراءات التنفيذية بشأن الإجراءات المتبعة لشطب قيد أسهم الشركة شطباً اختيارياً، على أن يتم عرض موقفها على لجنة القيد وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبها.

وحققت الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، صافى ربح بلغ 10.62 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 41.96 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام الماضى.

Advertisements

وارتفع صافى مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر حيث سجلت 761.87 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 313.59 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضى.