شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.36% رابحا 5.33 نقطة ليصل إلى مستوى 1495.75 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 4.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.3 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 25.49% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.25%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 26.61% بضغوط هبوط سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 5.66%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.88% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.84%.