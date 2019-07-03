شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بضغوط هبوط 14 قطاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% خاسراً 21.82 نقطة ليصل إلى مستوى 8812.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.37% رابحاً 14.04 نقطة ليصل إلى مستوى 3827.56 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 36.7 مليون سهم بقيمة 858.7 مليون ريال، وارتفعت أسهم 69 شركة، فيما تراجعت 94 شركة. Advertisements وتراجع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.70%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.47%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاعى السلع الرأسمالية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.28%. وجاء سهم "الخليجية العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.49%، ثم أنابيب بنسبة 2.42%، ثم أسمنت تبوك بنسبة 2.42%، فيما تصدر سهم "ينساب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.83% ثم العالمية بنسبة 2.47%، ثم أليانز إس إف بنسبة 2.36%.

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