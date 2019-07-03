شكرا لقرائتكم خبر عن 9.5 % زيادة فى قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء المـوافق 3 / 7 / 2019 النشرة السنوية للعلاقات الإقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 " وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) وكذلك الإستثمارات الأمريكية عامى 2017 ، 2018 وكانت من أهم المؤشرات ما يلى:

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 1716,9 مليــون دولار عام 2018 وتمثل 5.9 % من صادرات مصـر للعالــم مقابل 1366.2 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 25.7 %.

وجاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبــة الأولى بنسبة 46.3 % من إجمالى الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 795.7 مليون دولار عام 2018 مقابل 726.8 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 9.5 % .

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وبلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحــدة الأمريكيــة 5400.3 مليون دولار عام 2018 وتمثل 6.7 % من واردات مصـر مــن العالــم مقابـــل 3868.6 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 39.6 %.

وجاءت الواردات من البذور وأثمار زيتيـة وحبـوب وأثمار متنوعه فى المرتبة الأولى بنسبة 21.9 % من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكيـة حيـث بلغـت 1181.9 مليــون دولار عـام 2018، مقابل 391.8 مليون دولار عام 2017 بنسبه زيادة قـدرها 201.7%.

وبلغـت الإستثمارات الأمريكية فى تأسيس الشركات 4,6 مليـون دولار عـام 2018 مقابـل 4.4 مليــون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 4.5%.