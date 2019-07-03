شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تتراجع بفعل جنى الأرباح وارتفاع الين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء بفعل ارتفاع الين وجنى أرباح من بيع أسهم شركات التصدير وغيرها من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية قبيل عطلة فى الولايات المتحدة وإعلان بيانات الوظائف. وانخفض المؤشر نيكى 0.5 % ليغلق عند 216338.16 نقطة وهو مستوى أدنى بقليل عن أعلى مستوى سجله خلال شهرين أمس الثلاثاء. وستغلق أسواق المال الأمريكية فى عطلة اليوم الأربعاء لمدة نصف يوم ولمدة يوم كامل غدا الخميس بمناسبة عيد الاستقلال. ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة بيانات الوظائف فى القطاعات غير الزراعية لشهر يونيو. وأثر ارتفاع الين على الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية خاصة أسهم الشركات المصدرة. Advertisements وانخفض سهم نيسان موتور 2.1% ونزل سهم ميتسوبيشى موتورز 1.5% وتراجع سهم مازدا موتور 1.6% وهوندا موتور 1.7% وسهم ادفانتست كورب 4.7%. وتراجع الدولار مقابل الين 0.2% وكان آخر مستوى تداول له مقابل 107.67 ين. وأدى تراجع أسعار النفط الخام لإقبال المستثمرين على بيع أسهم الطاقة حيث نزل سهم إنبكس كورب، أكبر شركة يايانية للتنقيب عن النفط والغاز، 2.4 %. وارتفع سهم فاست ريتيلنج 2.7% بعدما أعلنت الشركة المشغلة لسلسلة متاجر للملابس أن مبيعات متاجر يونيكلو التابعة لها زادت 27.3% فى يونيوعلى أساس سنوى لتسجل أعلى نمو على أساس سنوى فى ستة أعوام. وصعد مؤشر صناديق الاستثمار العقارى 0.3% مسجلا أعلى مستوى منذ أبريل عام 2016 بدعم من شراء المؤسسات. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1579.54 نقطة عند الإغلاق.

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