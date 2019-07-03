الان تتابع الذهب يرتفع مع تعزز الشهية للملاذات الآمنة بفعل مخاوف التجارة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

لامست أسعار الذهب ذروتها في أسبوع اليوم الأربعاء، مدفوعة بإقبال على الملاذات الآمنة مع انحسار الآمال في حل سريع للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في حين تعمقت المخاوف من نمو اقتصادي ضعيف في ظل نزاع تجاري محتمل مع

أوروبا.

وفي الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1425.64 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن 1435.99 دولار، ذروته منذ 25 يونيو حزيران.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.5 بالمئة إلى 1429.30 دولار للأوقية.

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وقال بنجامين لو المحلل في فيليب فيوتشرز إن استمرار ضعف بيانات التصنيع العالية والحماية التجارية الأمريكية يدعما على ما

يبدو إغراء الذهب للمستثمرين العازفين عن الأصول عالية المخاطر.

وبعد أيام فقط من التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين، التفت مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أوروبا يوم الاثنين في نزاع طويل الأمد بشأن دعم الطائرات، مضيفا منتجات جديدة على قائمة سلع الاتحاد الأوروبي التي قد تخضع لرسوم جمركية.

يتنامى أيضا تشكك السوق في إمكانية التوصل إلى حل سريع لحرب التجارة الأمريكية الصينية المستعرة منذ عام بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي اتفاق ينبغي أن يكون لمصلحة واشنطن.

وارتفع سعر الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.33 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 830.82 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم بالنسبة ذاتها إلى 1563.66 دولار للأوقية، بعد أن لامس

ذروة أكثر من ثلاثة أشهر عند 1568 دولارا في وقت سابق من الجلسة.