أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم...الدولار يواصل الانخفاض ويسجل 16.56 للشراء

انخفض أسعار الدولار أمام الجنيه، واستقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019 ، وسجل سعر الدولار وفقا لبيانات البنك المركزى نحو 16.56 جنيه للشراء و16.69 جنيه للبيع. وسجل اليورو الأوروبي بالبنك التجارى الدولى نحو 18.8298 جنيه للشراء و19.0401 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الاسترلينى نحو 21.0263 جنيه للشراء و21.2715 جنيه للبيع. وبلغ سعر الفرنك السويسرى نحو 16.9054 جنيه للشراء و17.1113 جنيه للبيع. وفيما يتعلق بالعملات العربية فقد سجل الريـال السعودى نحو 4.4191 جنيه للشراء و4.4638 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتى نحو 54.4147 جنيه للشراء و55.2111 جنيه للبيع.

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