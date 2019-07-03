شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يدعو أصحاب الوحدات المخالفة لإعادة الشيء إلى أصله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن جهاز المدينة جدد الدعوة لأصحاب الوحدات المخالفة التي قام أصحابها بتحويل نشاطها من سكني إلى تجاري أو غير ذلك، لإزالة المخالفة، ورد الشيء إلى أصله قبل انتهاء المهلة التي تم الإعلان عنها قبل تنفيذ قرارات السحب.

‫وقال رئيس الجهاز إنه تم تقديم عدد من طلبات التصالح من قِبل أصحاب الوحدات المخالفة لعودة الشيء إلى أصله بالعمارات (‪274 - 249 - 212 - 213) بالتجمع الخامس، وتمت المعاينة للوحدات للتأكد من جدية الطلبات تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، ومدير التنمية ورئيس الحي، مشيراً إلى أن جهاز المدينة يقوم بتسهيل إجراءات عودة الوحدات المخالفة إلي سكنى، وإلغاء قرار السحب لكل من أراد التصالح من أصحاب الوحدات المخالفة واحترم القانون وإعادة الشئ إلى أصله قبل انتهاء المهلة المسموح بها.

‫وأكد رئيس الجهاز أنه لن يُقبل أو ينظر في أية طلبات تقدم بعد انتهاء المهلة المقررة من جهاز المدينة، ويحق للجهاز تنفيذ قرارات السحب والاسترداد.

و‫تجدر الإشارة إلى أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة قد أعلن في وقت سابق عن منح مهلة 45 يوماً للوحدات التي صدر لها قرارات سحب واسترداد لمخالفة النشاط، ومنح الجهاز هذه المهلة لإنهاء المخالفة من قبل أصحاب الوحدات وعودة الشيء إلى أصله قبل تنفيذ قرارات السحب.