شكرا لقرائتكم خبر عن تكليفات جديدة لمساعدى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫أصدرت وزارة الإسكان، قراراً وزارياً بتكليف المهندس جمال محمود طلعت، والمهندس كمال الدين أحمد بهجات، والمهندس علاء عبد العزيز السيد، مساعدى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بمتابعة مشروعات (الإسكان الاجتماعى – سكن مصر – دار مصر)، تحت الإشراف المباشر للمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن.

‫ونص القرار على أن يكونوا مسئولين مسئولية كاملة عن جميع أعمال الإسكان والتنمية والمرافق بمشروعات (الإسكان الاجتماعى – سكن مصر – دار مصر)، ويقوموا بإعداد تقرير شهرى بأعمال المتابعة، للعرض على نائب رئيس الهيئة، تمهيداً للعرض على وزير الإسكان.

‫ويتولى المهندس جمال محمود طلعت بدوى، متابعة المشروعات المذكورة بأجهزة مدن (العاصمة الإدارية الجديدة – القاهرة الجديدة – برج العرب الجديدة – أسيوط الجديدة – مدينة ناصر – النوبارية الجديدة – سوهاج الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – الشيخ زايد)، ويتولى المهندس كمال الدين أحمد بهجات، متابعة المشروعات المذكورة بأجهزة مدن (المنصورة الجديدة – 6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – بنى سويف الجديدة – شرق بورسعيد – السادات – قنا الجديدة – بدر – الفيوم الجديدة)، بينما يتولى المهندس علاء عبد العزيز السيد، متابعة المشروعات المذكورة بأجهزة مدن (العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – أسوان الجديدة – المنيا الجديدة – العبور الجديدة – دمياط الجديدة – 15 مايو – الشروق – العبور).