شكرا لقرائتكم خبر عن النفط مستقر وسط انخفاض المخزون الأمريكى وتمديد اتفاق أوبك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تراجع حاد فى الجلسة السابقة، بدعم من تمديد اتفاق أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج رغم المخاوف من أن يؤدى تباطؤ الاقتصاد العالمى إلى كبح الطلب.
وتلقت الأسعار دعما أيضا من بيانات أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع فى مخزونات الخام الأمريكية، ومن المنتظر إعلان البيانات الحكومية فى وقت لاحق اليوم.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 0.2 % لتسجل 62.52 دولار للبرميل.
وصعدت عقود الخام الأمريكى تسليم أغسطس 0.3 % ليصل سعر البرميل إلى 56.41 دولار.
وهبط الخامان أكثر من 4% أمس الثلاثاء بفعل بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
واتفقت أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا أمس الثلاثاء على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى مارس 2020، حيث تجاوز أعضاء أوبك خلافاتهم بهدف دعم الأسعار.
وقبيل إعلان البيانات الحكومية فى وقت لاحق اليوم، أعلن معهد البترول الأمريكى أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت بمقدار خمسة ملايين برميل فى الأسبوع الماضى بينما كانت التوقعات لتراجعها ثلاثة ملايين برميل.
وقال محللون من سيتى للأبحاث إن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر سيستنزف مخزونات النفط فى النصف الثانى من العام، مما سيعزز الأسعار.
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