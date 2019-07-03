شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات جديدة داخل أجهزة المدن الجديدة ‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫أصدرت وزارة الإسكان قرارا بتولي المهندس أحمد إبراهيم محمد، القيام بأعمال رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، والإشراف على منطقة غرب كارفور بالإسكندرية.‬

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‫كما تتضمن القرار تولي المهندسة سلوى بيومي محمد أبوالعلا، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس محمود حسين محمود عبدالحميد، نانب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.‬

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‫وفى سياق متصل، كلف المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، المهندس عبدالوهاب سعيد صميدة، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بتسيير أعمال جهاز المدينة فى المرحلة الحالية، والمهندسة جيهان أحمد عمار فرغلى، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بتسيير أعمال جهاز المدينة فى المرحلة الحالية، وذلك وفقاً للضوابط والأسس والمفاهيم المتعارف عليها بالهيئة. ‬