الدورة الحادية عشرة من معرض "آيريس" العقاري تنطلق أكتوبر المقبل في أبوظبي

أبوظبي - الخليج 365 :

تقام الدورة الحادية عشرة من "المعرض الدولي للعقارات والاستثمار" (آيريس)، المنصة الاستثمارية الرائدة والفعالية العقارية الوحيدة في أبوظبي التي تستهدف المستثمرين والمستهلكين عوضاً عن الزوار التجاريين، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وذلك في الفترة من 30 أكتوبر ولغاية 1 نوفمبر 2019.

ومن المنتظر أن يجمع هذا الحدث، الذي يقام على مدى ثلاثة أيام وتنظمه شركة "دوم للمعارض" (Dome Exhibitions)، نخبة من أبرز المستثمرين العقاريين من المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الوسطاء والمطورين العقاريين من الشرق الأوسط وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ تحت سقف واحد لعرض محفظة واسعة من المشاريع العقارية إلى جانب مجموعة من خيارات الاستثمار المتنوعة، فضلاً عن فرص التمويل والاستشارة في مجال الاستثمار العقاري.

ويجري تنظيم المعرض الدولي للعقارات والاستثمار "آيريس" مع اقتراب معرض "إكسبو 2020 دبي" المنتظر والذي ساهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية في دبي ودولة الإمارات، ما دفع عجلة نمو القطاعات المحلية الرئيسية مثل القطاع العقاري، حيث بدأت مشاريع التطوير العقاري المحلية بالتوسع على نحو ملحوظ بعد أن نالت دولة الإمارات حق استضافة معرض "إكسبو 2020"، وذلك تحضيراً لوصول ملايين الزوار والمشاركين الدوليين، إذ من المتوقع أن يحافظ هذا القطاع على مساره التصاعدي بعد معرض "إكسبو 2020" أيضاً.

وتتواصل التوقعات الإيجابية حيال القطاع العقاري بفضل موافقة مجلس الوزراء في العام الماضي على نظام جديد يتعلق بإصدار تأشيرات الإقامة طويلة الأمد، حيث ينظر إلى هذه الخطوة على أنها حافز جديد لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى الدولة، الأمر الذي سيعزز من نمو القطاع العقاري المحلي.

وستقام بالتزامن مع معرض "آيريس" مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات التي تسلط الضوء على السوق العقاري العالمي والآفاق الاستثمارية الأخرى التي تغطي مختلف القطاعات في أبوظبي ودولة الإمارات.

ويعتبر "مؤتمر الاستثمار الدولي 2019" (International Investment Conference 2019) أحد الفعاليات رفيعة المستوى المصاحبة لمعرض "آيريس"، حيث من المتوقع أن يشارك فيه أبرز الخبراء والأكاديميين والمستثمرين والمختصين وممثلي الهيئات الحكومية والجهات القانونية والاستشاريين، وذلك لتبادل الأفكار والتجارب. وسيركز المشاركون على مختلف استراتيجيات الاستثمار الحديثة والقوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى تأثير أحدث اتجاهات الاستثمار والمشاريع الجاري تنفيذها على المستويين المحلي والعالمي.

كما سيبحث المؤتمر في كيفية استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال مبادرات بناء الثقة المصممة لتحقيق نتائج ملموسة وتدفقات استثمارية أعلى.

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وقال أنطوان جورج، مدير عام شركة "دوم للمعارض": "يأتي تنظيمنا للدورة الحادية عشرة من المعرض الدولي للعقارات والاستثمار "آيريس" بهدف تسليط الضوء على القطاع العقاري المتنامي باطراد في أبوظبي ودولة الإمارات، حيث سيشهد الحدث أيضاً إقامة مجموعة من الفعاليات المتزامنة المعدة لدعم مساعي الدولة في أن تصبح مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار في مجال الأعمال. وستضم هذه الفعاليات والمؤتمرات نخبة من أبرز الخبراء الدوليين الذين سيقدمون المشورة والنصح خلال إجابتهم على جميع القضايا والتساؤلات التي يطرحها الزوار من مختلف أنحاء العالم. كما سنقوم هذا العام بعقد الدورة الأولى من "جوائز مركز الابتكار" والتي ستتيح للطلبة والمختصين منصة لتقديم أفكارهم المبتكرة ضمن أربع فئات رئيسية لهذه الجوائز من أجل الحصول على فرصة تقديم مقترحاتهم على الساحة الدولية، وذلك تماشياً مع مبادرات أبوظبي الرامية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة."

وأضاف جورج: "ستسلط النشاطات رفيعة المستوى الضوء على مجموعة من فرص الاستثمار الواعدة في السوقين المحلي والعالمي، حيث يأتي تنظيم هذه الفعاليات في وقت تشهد فيه دولة الإمارات نمواً اقتصادياً مطرداً وتتنامى مكانتها كلاعب هام على الساحة الاقتصادية العالمية، حيث من المتوقع أن تتعزز مكانتها بشكل أكبر في السنوات المقبلة، وبالتالي فإننا نرى أنه حان الوقت لمعرفة المزيد عن السوق الإماراتي وإيجاد موطئ قدم فيه، حيث يوفر معرض "آيريس" منصة للتواصل مع الجهات المناسبة."

كما سيستضيف معرض "آيريس" النسخة الخامسة من "المواطنة والإقامة عبر الاستثمار العقاري" لتسليط الضوء على مواضيع الجنسية المزدوجة والسفر بدون تأشيرة إلى دول الوجهات الرئيسية في مختلف أنحاء العالم. وسيوفر المعرض خبرات واسعة في عملية صنع القرار المعقدة اللازمة للحصول على الخيار المناسب للحصول على الجنسية والإقامة.

كما سيتم خلال معرض "آيريس" تنظيم "المعرض العالمي للمناطق الحرة"، أول منصة من نوعها للأعمال الموجهة للمستهلك في أبوظبي، حيث سيوفر هذا المعرض منصة للمناطق الحرة تتيح لها التواصل مع الشركات المحلية والخارجية والشركات الناشئة من أجل عقد شراكات وعلاقات تعاون استراتيجية مستقبلية.

ومن ناحية ثانية، سيصاحب معرض "آيريس" "مؤتمر الاستثمار الأجنبي المباشر" من أجل تحديد وتعزيز فرص النمو والشراكة والابتكار بهدف تسريع آلية الاستفادة من تقنيات رأس المال والمواهب المتوفرة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومن المتوقع أن يحضر هذا الحدث مشاركون من مختلف دول العالم من ضمنهم الهند وباكستان والسعودية وعُمان ولبنان ومصر وجنوب أفريقيا.

كما ستشهد دورة العام الحالي من المعرض الدولي للعقارات والاستثمار "آيريس" إطلاق "جوائز مركز الابتكار 2019" والتي ستقام تحت شعار "خلق بيئة مستدامة مبتكرة في مجال الاستثمار". وتستهدف هذه الجوائز الطلبة والمختصين، حيث ستسلط الضوء على الأفكار المبتكرة ضمن أربع فئات هي؛ البيئة والمستقبل المستدام والأتمتة والاستثمارات. وللمزيد من المعلومات حول هذه الجوائز وطريقة التسجيل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.realestateshow.ae/ihawads.

ويهدف المعرض الدولي للعقارات والاستثمار (آيريس) إلى دعم المشاركين في خططهم الاستثمارية ومساعدتهم على الوصول إلى أسواق جديدة وناشئة على المستويين الإقليمي والدولي. وسيشكل الحدث منصة مثالية تتيح للمشاركين التواصل مع النظراء كونه يجمع المستثمرين والمطورين العقاريين الإقليميين والدوليين، ويوفر فرص تعزيز الوعي بالعلامة التجارية ودخول أسواق جديدة، بالإضافة إلى التفاعل مع صناع القرار والخبراء من جميع أنحاء العالم.