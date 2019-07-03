أراضي دبي تطرح 4 منتجات استثمارية جديدة في سوق دبي العقاري

دبي - الخليج 365 :

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال مؤتمر صحفي أقيم يوم أمس، عن إطلاق مبادرة "فرص الاستثمار في القطاع العقاري" (ريوس). وتعد المبادرة الجديدة أسلوباً جديداً لاستقطاب المستثمرين من كافة الشرائح الاقتصادية.

وقبل إطلاق المشروع، أجريت دراسة جدوى، كما تم الاطلاع على أهم الممارسات العالمية والتجارب العملية المحلية والعالمية، كما شكّلت لجنة خاصة لمتابعة المشروع وتطويره. وبموجب هذه المبادرة، سيتم طرح العديد من المنتجات الاستثمارية المهمة، ومن أبرزها صناديق الاستثمار العقارية الجماعية، وإجراءات الملكية الجزئية الخاصة بتسجيل الوحدات المملوكة لعدد من الشركاء، ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، إضافة إلى تطبيقات المحافظ الاستثمارية.

محفز جديد للسوق

تم اعتماد هذا المشروع ليكون أحد محفزات القطاع العقاري في دبي، اعتمادًا على مخرجات "مختبر الابداع 2018"، حيث يتم حالياً صياغة قانون خاص بالمحافظ الاستثمارية العقارية، ولا يزال قيد الاعتماد والمراجعة لدى الجهات المختصة.

وفي شرح مفصل لهذه المبادرة، قال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "إننا نرتبط بعلاقات تعاون مثمر وبناء مع العديد من الأطراف في السوق، ليكونوا شركاء حقيقيين في صنع المستقبل العقاري. ونفخر بإطلاق باقة استثمارية جديدة تعزز من جاذبية البيئة العقارية في دبي، للانطلاق نحو آفاق من الريادة العالمية في مرحلة مهمة نصيغ خلالها رؤى جديدة، لاسيما وأننا على مشارف الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي". إن الكشف عن باقة "ريوس" تعكس التأثير الإيجابي للأفكار المبتكرة في القطاع العقاري، وما بذلته الأطراف المختلفة من جهود مخلصة تتناغم مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 التي يمكن أن تترجم على أرض الواقع من خلال تحقيق التكامل في العمل الحكومي، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمجتمع الاقتصادي ككل في دبي والعالم".

واختتم بن مجرن حديثه بالقول: "نفخر جميعًا برؤية ثمار جهودنا التي تسهم في جعل الإمارات رائدة في مجال جودة الحياة، ليكون شعبها الأسعد عالميًا. إننا نطمح إلى مشاركتكم في صياغة قصة نجاح مبنية على إسهامات ودعم شركائنا، لتعزيز أسس قوية لمنهج استثماري عقاري، يجعل من دبي وجهة مثالية للمستثمرين من كل انحاء العالم".

تسهيل الإجراءات

تم حاليًا اعتماد مكتب خاص في "مركز كيوب" في دائرة الأراضي والأملاك لتسهيل كافة إجراءات التسجيل والمتابعة لهذا المشروع في مكان واحد، كما ستعتمد مجموعة من الامتيازات الخاصة تتعلق بالتسجيل العقاري وشروطه. وسيتم بناء موقع تواصل إلكتروني خاص لتقديم كافة الخدمات الكترونية والاجابة لكافة الاستفسارات في المستقبل.

ويتوقع من هذه المبادرة أن تسهم في زيادة حصة المستثمرين في السوق العقاري في إمارة دبي في استثمارات المحافظ العقارية العالمية، إضافة إلى ترسيخ مكانتها الاستثمارية والتنافسية، واستقطاب استثمارات أحنبية جديدة للقطاع العقاري. وستساعد المبادرة على إيجاد طرق جديدة لجذب الاستثمار العقاري لفئات جديدة من المجتمع، وخلق أفكار استثمارية مبتكرة، وتوفير بيئة تنافسية تسمح للمطورين خلق مبادرات وبرامج تسويقية تنافسية.

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وقال سعادة المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: "يعد سوق دبي العقاري اليوم جاذبًا للاستثمارات، وتكمل هذه المبادرة جهود السنوات السابقة التي قامت بها أراضي دبي من خلال هذه المنتجات لتواكب تطلعاتنا لتعزيز السوق، بما يتناغم مع رؤية ورسالة الدائرة التي ترتكز على ثلاثة عوامل رئيسية، وهي: الثقة الابتكار والسعادة. ومن شأن هذه المبادرة أن تساعد في خروجنا عن الأنماط التقليدية في بيع وشراء وتسجيل العقارات، وهي عمليات تحتم علينا اليوم تبني التكنولوجيا واحتضان التغيير. ومن هنا تم إطلاق منتجات عقارية بمساهمة من المطورين لجذب مستثمرين جدد. لقد كان السوق العقاري في السابق يستهدف فئة معينة من المستثمرين، وهم الأثرياء، لكننا نسعى اليوم من خلال هذه المنتجات الأربعة إلى تغطية شريحة أكبر من المستثمرين داخل الدولة وخارجها، لمنحهم فرصة التملك في دبي والاستفادة من العوائد المجزية".

من جهتها أكدت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري أن هذه المبادرة تصب في محاور مبادرة "عام التسامح في الإمارات"، وأعربت عن فخرها بالعمل مع العقول العقارية المبتكرة التي تجعل من الإنجاز والنجاح واقعاُ وليصبح المستحيل ممكناً. وأضافت: "يسرنا إطلاق باقة "ريوس" التي جاءت بفضل جهود ومساعي الدائرة وشركائها الاستراتيجيين، لنتمكن سويًا من إطلاق منتجات استثمارية جديدة من شأنها أن تعمل على تعزيز الاستثمار الجماعي، وطرح حلول وامتيازات متفردة، تجعل فرص الاستثمار في دبي متاحة للجميع وفي متناول كافة شرائح المجتمع المحلي والعالمي".

وأضافت راشد: " سجل الربع الأول من العام الجاري 2019 زيادة في نمو التصرفات العقارية قدرها 8%، عند مقارنته بالربع الأول من العام المنصرم. واستقبل السوق العقاري في الأشهر الستة الأولى من العام 2019 استثمارات بلغ مجموعها 119 مليار درهم، في حين وصل نمو المستثمرين النشطين إلى 2800، كما شهد سوق دبي العقاري دخول عدد كبير من المستثمرين الجدد."

وينظر إلى المبادرة الجديدة على أنها باكورة فئة من المبادرات المبتكرة التي ستسهم في بناء قاعدة ومنصة استثمارية تحاكي تطلعات وتوجهات دبي، في ظل النجاح الذي تشهده دولة الإمارات العربية، بعد أن استحوذت على المرتبة الثانية عالمياً في الثقة في مستقبل الاقتصاد.

وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في أراضي دبي: "تعتبر الملكية الجزئية مبادرة جديدة أطلقتها الدائرة، وهي نظام معمول به في أكبر الوجهات الإستثمارية في العالم. وتعد دبي اليوم سباقة في الفرص الاستثمارية الجديدة، لتوفير المجال أمام شرائح أوسع من المستثمرين. ويعني النظام ذاته المشاركة المتساوية في ملكية عقار بين أشخاص يتراوح عددهم من 2 إلى 4 مستثمرين، وستكون في البداية متاحة للمنشآت الفندقية. أما بالنسبة إلى التشريعات الخاصة بالتسجيل، فإننا نرتكز على التشريعات القائمة والمعمول بها".

4 اتفاقيات وتكريم

تم على هامش الحدث توقيع أربع اتفاقيات كانت ثلاث منها بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ووقعت الأولى مع "إيثيس دبي" بخصوص التعاون مع الدائرة في مجال تقديم خدمات الاستشارات والترويج العقاري، وخاصة الاستشارات والدراسات التسويقية والترويجية العقارية للمحافظ السحابية (كلاود) العقارية. وكانت الثانية مع "إنفستبريدج كابيتال المحدودة" بشأن التعاون في مجال تقديم خدمات الاستشارات لقنوات الاستثمار العقاري في دبي، والثالثة مع "بيستر كابيتال إنفستمنت" بشأن التعاون مع الدائرة في مجال التطبيقات الرقمية والاستثمار والترويج العقارى. وجمعت الاتفاقية الرابعة بين شركة ماج للتطوير وبين "إيثيس"، لتكون أول اتفاقية توقع بين مطور عقاري وبين شركة استثمار جماعي ضمن مبادرة "ريوس".

وحرصت دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تكريم عدد من الأشخاص والمؤسسات والشركات، وضمت القائمة: سعادة عارف أميري من مركز دبي المالي العالمي، سلطة دبي للخدمات المالية، ماج للتطوير، "انفستبريدج كابيتال المحدودة، شركة الإمارات دبي الوطني "ريت" -REIT ENBD، الإمارات ريت - Emirates REIT، "إيثيس دبي"، بنك المشرق، "بيستر كابيتال إنفستمنت"، صالح طباخ من شركة دلتا، يوسف قرين من شركة لومي، مؤسسة بنشمارك للحلول الرقمية.