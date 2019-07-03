شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي: ثلاث شركات تتطلع للإدارج قريبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، إن السوق تتمتع بمستويات جيدة من الطروح العامة الأولية.

وتوقع أن تحظى منصتها لصناديق الاستثمار العقاري (REIT) بآفاق نمو واعدة. موضحا أن هناك توقعات بدخول مصدرين جدد قريباً، بحسب صحيفة الخليج.

وأضاف: في الوقت الحالي نحن في مناقشات مع مصدرين محتملين، بما في ذلك ثلاث شركات من قطاعات مختلفة، مثل الصناعة والرعاية الصحية والتي تتطلع إلى إدراج أسهمها في سوقنا الرئيسي.

ولفت إلى أن هناك شركتين تدرسان الإدراج في منصة شركات المنطقة الحرة التي يخططون لإطلاقها.