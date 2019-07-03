شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات البنوك الإماراتية بالسعودية ومصر تتجاوز 90 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في كل من السعودية ومصر إلى 90.4 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من 2019.

وتشكل تلك الاستثمارات ما نسبته 15.5% من إجمالي أصولها المستثمرة في الخارج التي بلغت نحو 582 مليار درهم خلال شهر مارس من العام ذاته.

ويتضح من خلال أرقام المصرف المركزي أن قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في المملكة العربية السعودية بلغت 47 مليار درهم مع نهاية شهر مارس 2019، في حين وصلت قيمتها في مصر 43.4 مليار درهم.

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وأما استثماراتها بالولايات المتحدة الأميركية فبلغت 37 مليار درهم وجزر الكايمان 37 مليار درهم أيضاً و25 مليار درهم في الهند ونحو 21 مليار درهم في سلطنة عُمان و20 مليار درهم في البحرين و19 مليار درهم في فرنسا، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ومن بين البلدان العشرة الأكثر استثماراً للبنوك الإماراتية، شهدت ثلاثة بلدان أعلى زيادة على أساس ربع سنوي وهي المملكة المتحدة بواقع 14.6 مليار درهم، والسعودية بواقع 8.5 مليار درهم، والهند 3.9 مليار درهم.

وجاءت مصر على رأس البلدان الثلاثة التي سجلت أعلى زيادة على أساس سنوي بواقع 11.7 مليار درهم، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 11.2 مليار درهم، ثم المملكة المتحدة بنحو 7.6 مليار درهم، وذلك وفقاً لإحصائيات المصرف المركزي.