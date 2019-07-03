شكرا لقرائتكم خبر عن "موانئ دبي" تغلق صفقة الاستحواذ على "بي أند أو فيريز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مؤسسة موانئ دبي العالمية عن إغلاقها لصفقة استحواذها على شركة "بي أند أو فيريز" البريطانية للخدمات اللوجستية، وفقاً لما نشره أمس موقع ناسداك دبي.

وبحسب بيان لسوق "ناسداك دبي"، أبرمت شركة موانئ دبي العالمية في 20 من فبراير الماضي صفقة الاستحواذ على الشركة القابضة لـ"بي أند أو فيريز" و"بي أند أو فيري ماسترز".

وتُعرف تلك الشركتين معاً باسم "بي أند أو فيريز"، مقابل مبلغ 1,45 مليار درهم، بافتراض تقييم قيمة الشركة/‏‏ الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لسنة 2017 بمضاعفات 6.1 مرات.

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وأتمت شركة موانئ دبي العالمية منذ أيام الاستحواذ على شركة توباز للطاقة والملاحة، من بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، وشركة النهضة للخدمات (RNSS)، المدرجة بسوق مسقط، مقابل 1.079 مليار دولار.

وقامت مؤسسة موانئ دبي العالمية باستثمار ما يصل إلى 3 مليارات دولار عام 2018 نحو (11 مليار درهم) في مشاريع استحواذ وتوسعة بمجالات متنوعة.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.