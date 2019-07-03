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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفالح يحدد موعد طرح "أرامكو" السعودية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي إن المملكة تعمل صوب إدراج أرامكو في 2020-2021 .
وأوضح أن تلك الخطوات تأتي مع تحرك شركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو " باتجاه إتمام استحواذها على حصة أغلبية في منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسسة (سابك)، بحسب وكالة "رويترز".
وعلى الصعيد ذاته، كشف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في وقت سابق عن اعتزام بلاده طرح أسهم "أرامكو" عملاق النفط بالمملكة أواخر عام 2020 أو بداية 2021.
وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.
وتتنافس دول العالم على طرح أرامكو دوليا، حيث أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني في تصريحات له سابقة أن بلاده ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ببورصة لندن.
وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.
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