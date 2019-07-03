- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليجية العامة" تحصل على موافقة "ساما" بزيادة رأسمالها بقيمة 300 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المتضمن عدم الممانعة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن رأس مال الشركة بعد الزيادة سيصبح 500 مليون ريال شريطة إستيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 2.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي بح بلغ 36 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2018.
ويرجع الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع أرباح استثمارات المساهمين بنسبة 110%.
كانت هذه تفاصيل خبر "الخليجية العامة" تحصل على موافقة "ساما" بزيادة رأسمالها بقيمة 300 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.