شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليجية العامة" تحصل على موافقة "ساما" بزيادة رأسمالها بقيمة 300 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المتضمن عدم الممانعة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن رأس مال الشركة بعد الزيادة سيصبح 500 مليون ريال شريطة إستيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 2.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي بح بلغ 36 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

ويرجع الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع أرباح استثمارات المساهمين بنسبة 110%.